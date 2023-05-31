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Рф готує масштабну ракетну атаку з моря в поєднанні з дронами - ОК «Південь»

Рф готує масштабну ракетну атаку з моря в поєднанні з дронами — ОК «Південь»

31 тра 2023, 08:50
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Росія готує нову масштабну ракетну атаку з моря з одночасним використанням дронів. Про це повідомила в ефірі телемарафану речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.


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Ворог довгий час не використовував ракети морського базування, а тому може готувати комбіновану атаку з використанням «Калібрів» та дронів-камікадзе. Загальний залп із кораблів може досягати 16 ракет, — вказала Гуменюк.

Вона додала, що ППО складніше відшукати підводні кораблі, отже це може свідчити про підготовку ворогом атаки за допомогою змішаних типів боєприпасів — дронів-камікадзе і ракет.

Джерело: Ракурс


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