Рф готує масштабну ракетну атаку з моря в поєднанні з дронами - ОК «Південь»

https://racurs.ua/ua/n183616-rf-gotuie-masshtabnu-raketnu-ataku-z-morya-v-poiednanni-z-dronamy-ok-pivden.html

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Росія готує нову масштабну ракетну атаку з моря з одночасним використанням дронів. Про це повідомила в ефірі телемарафану речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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Ворог довгий час не використовував ракети морського базування, а тому може готувати комбіновану атаку з використанням «Калібрів» та дронів-камікадзе. Загальний залп із кораблів може досягати 16 ракет, — вказала Гуменюк.

Вона додала, що ППО складніше відшукати підводні кораблі, отже це може свідчити про підготовку ворогом атаки за допомогою змішаних типів боєприпасів — дронів-камікадзе і ракет.