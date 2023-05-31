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Россия проигрывает инициативу в войне – разведка Британии
Россия проигрывает инициативу в войне — разведка Британииhttps://racurs.ua/n183620-rossiya-proigryvaet-iniciativu-v-voyne-razvedka-britanii.htmlРакурс
Армія рф все більше програє ініціативу у війні проти України. Таку заяву зробила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у звіті за 31 травня, оприлюдненому у Твіттер.
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Аналітики констатували, що нічні односторонні російські атаки дронами та ракетами не мали значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей: нейтралізації вдосконаленої української ППО та знищення українських сил ППО.
З початку травня 2023 року росія все більше поступається ініціативою в конфлікті і реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей, — заявили британські аналітики.
На місцях рф передислокувала свої війська для реагування на партизанські атаки на заході росії.
В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута, — йдеться в огляді британських розвідників.
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