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Ракурс
Росія програє ініціативу у війні – розвідка Британії

Росія програє ініціативу у війні — розвідка Британії

31 тра 2023, 10:57
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Армія рф все більше програє ініціативу у війні проти України. Таку заяву зробила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у звіті за 31 травня, оприлюдненому у Твіттер.


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Аналітики констатували, що нічні односторонні російські атаки дронами та ракетами не мали значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей: нейтралізації вдосконаленої української ППО та знищення українських сил ППО.

З початку травня 2023 року росія все більше поступається ініціативою в конфлікті і реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей, — заявили британські аналітики.

На місцях рф передислокувала свої війська для реагування на партизанські атаки на заході росії.

В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута, — йдеться в огляді британських розвідників.

Джерело: Ракурс


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