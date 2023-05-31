Ракурсhttps://racurs.ua/
Росія програє ініціативу у війні – розвідка Британії
Росія програє ініціативу у війні — розвідка Британіїhttps://racurs.ua/ua/n183620-rosiya-prograie-iniciatyvu-u-viyni-rozvidka-brytaniyi.htmlРакурс
Армія рф все більше програє ініціативу у війні проти України. Таку заяву зробила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у звіті за 31 травня, оприлюдненому у Твіттер.
.
Аналітики констатували, що нічні односторонні російські атаки дронами та ракетами не мали значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей: нейтралізації вдосконаленої української ППО та знищення українських сил ППО.
З початку травня 2023 року росія все більше поступається ініціативою в конфлікті і реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей, — заявили британські аналітики.
На місцях рф передислокувала свої війська для реагування на партизанські атаки на заході росії.
В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута, — йдеться в огляді британських розвідників.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...