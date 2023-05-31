Росія програє ініціативу у війні – розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n183620-rosiya-prograie-iniciatyvu-u-viyni-rozvidka-brytaniyi.html

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Армія рф все більше програє ініціативу у війні проти України. Таку заяву зробила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у звіті за 31 травня, оприлюдненому у Твіттер.

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Аналітики констатували, що нічні односторонні російські атаки дронами та ракетами не мали значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей: нейтралізації вдосконаленої української ППО та знищення українських сил ППО.

З початку травня 2023 року росія все більше поступається ініціативою в конфлікті і реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей, — заявили британські аналітики.

На місцях рф передислокувала свої війська для реагування на партизанські атаки на заході росії.