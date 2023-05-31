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Зеленский и путин могут посетить Турцию - Hürriyet
Зеленский и путин могут посетить Турцию — Hürriyethttps://racurs.ua/n183622-zelenskiy-i-putin-mogut-posetit-turciu-h-rriyet.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський і російський диктатор, воєнний злочинець рф володимир путін один за одним можуть відвідати Туреччину. Це станеться після інавгурації президента Реджепа Тайіпа Ердогана 3−4 червня.
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Про це повідомила турецька газета Hürriyet із посиланням на джерела.
Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини, — розповіла кореспондент Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на джерела.
З її слів, під час цих візитів обговорюватимуться хід війни та зернова угода. На інавгурацію президента Туреччини приїде велика кількість іноземних лідерів.
Нагадаємо, однією із найбільших умовно «перемог» Анкари у своїх намаганнях стало те, що за її участі вдалося налагодити експорт українського продовольства, яке на початку війни блокувала рф.
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