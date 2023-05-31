Зеленський і путін можуть відвідати Туреччину - Hürriyet

https://racurs.ua/ua/n183622-zelenskyy-i-putin-mojut-vidvidaty-turechchynu-h-rriyet.html

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Президент Володимир Зеленський і російський диктатор, воєнний злочинець рф володимир путін один за одним можуть відвідати Туреччину. Це станеться після інавгурації президента Реджепа Тайіпа Ердогана 3−4 червня.

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Про це повідомила турецька газета Hürriyet із посиланням на джерела.

Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини, — розповіла кореспондент Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на джерела.

З її слів, під час цих візитів обговорюватимуться хід війни та зернова угода. На інавгурацію президента Туреччини приїде велика кількість іноземних лідерів.

Нагадаємо, однією із найбільших умовно «перемог» Анкари у своїх намаганнях стало те, що за її участі вдалося налагодити експорт українського продовольства, яке на початку війни блокувала рф.