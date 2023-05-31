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Ракурс
Армия рф держится на страхе, у нас совершенно другая мотивация — воин ВСУ

Армия рф держится на страхе, у нас совершенно другая мотивация — воин ВСУ (ВИДЕО)

31 мая 2023, 12:40
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Воїни 110-ї Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка входить до механізованих військ Збройних сил України, розповіли про війну з окупаційною армією росії.


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Уся їх армія тримається на страху. У нас — абсолютно інша мотивація, — сказав воїни 110 ОМБр.

Прес-служба 110-ї Окремої механізованої бригади оприлюднила репортаж про ситуацію «на нулі».

Источник: Ракурс


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