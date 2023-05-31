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Армия рф держится на страхе, у нас совершенно другая мотивация — воин ВСУ
Армия рф держится на страхе, у нас совершенно другая мотивация — воин ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183625-armiya-rf-derjitsya-na-strahe-u-nas-sovershenno-drugaya-motivaciya-voin-vsu-video.htmlРакурс
Воїни 110-ї Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка входить до механізованих військ Збройних сил України, розповіли про війну з окупаційною армією росії.
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Уся їх армія тримається на страху. У нас — абсолютно інша мотивація, — сказав воїни 110 ОМБр.
Прес-служба 110-ї Окремої механізованої бригади оприлюднила репортаж про ситуацію «на нулі».
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