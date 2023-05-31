Армія рф тримається на страху, у нас абсолютно інша мотивація — воїн ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183625-armiya-rf-trymaietsya-na-strahu-u-nas-absolutno-insha-motyvaciya-voyin-zsu-video.html

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Воїни 110-ї Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка входить до механізованих військ Збройних сил України, розповіли про війну з окупаційною армією росії.

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Уся їх армія тримається на страху. У нас — абсолютно інша мотивація, — сказав воїни 110 ОМБр.

Прес-служба 110-ї Окремої механізованої бригади оприлюднила репортаж про ситуацію «на нулі».