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Армія рф тримається на страху, у нас абсолютно інша мотивація — воїн ЗСУ
Армія рф тримається на страху, у нас абсолютно інша мотивація — воїн ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183625-armiya-rf-trymaietsya-na-strahu-u-nas-absolutno-insha-motyvaciya-voyin-zsu-video.htmlРакурс
Воїни 110-ї Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка входить до механізованих військ Збройних сил України, розповіли про війну з окупаційною армією росії.
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Уся їх армія тримається на страху. У нас — абсолютно інша мотивація, — сказав воїни 110 ОМБр.
Прес-служба 110-ї Окремої механізованої бригади оприлюднила репортаж про ситуацію «на нулі».
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