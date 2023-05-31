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Ракурс
Стрельба возле воинских частей рф звучала в Севастополе - СМИ

Стрельба возле воинских частей рф звучала в Севастополе — СМИ

31 мая 2023, 12:58
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У тимчасово окупованому Севастополі відбулася стрілянина в районі, де перебувають російські військові частини. Про це повідомляє «Крим. Реалії».


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Об 11.40 розпочалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї в районі Стрілецької бухти.

Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг був схожий на дії під час збивання об'єктів.

На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону, а в акваторії бухти — місце стоянки військових кораблів рф.

Нагадаємо, часті вибухи і стрілянину чути у тимчасово окупованому Севастополі. Загарбники пояснюють це нібито навчаннями.

Вчора на північному молу у Севастопольській бухті повідомляли про стрілянину зі стрілецької зброї.

Источник: Ракурс


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