Стрельба возле воинских частей рф звучала в Севастополе - СМИ

https://racurs.ua/n183626-strelba-vozle-voinskih-chastey-rf-zvuchala-v-sevastopole-smi.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Севастополі відбулася стрілянина в районі, де перебувають російські військові частини. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

.

Об 11.40 розпочалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї в районі Стрілецької бухти.

Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг був схожий на дії під час збивання об'єктів.

На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону, а в акваторії бухти — місце стоянки військових кораблів рф.

Нагадаємо, часті вибухи і стрілянину чути у тимчасово окупованому Севастополі. Загарбники пояснюють це нібито навчаннями.

Вчора на північному молу у Севастопольській бухті повідомляли про стрілянину зі стрілецької зброї.