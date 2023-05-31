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Стрілянина біля військових частин рф лунала у Севастополі - ЗМІ
Стрілянина біля військових частин рф лунала у Севастополі — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n183626-strilyanyna-bilya-viyskovyh-chastyn-rf-lunala-u-sevastopoli-zmi.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Севастополі відбулася стрілянина в районі, де перебувають російські військові частини. Про це повідомляє «Крим. Реалії».
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Об 11.40 розпочалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї в районі Стрілецької бухти.
Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг був схожий на дії під час збивання об'єктів.
На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону, а в акваторії бухти — місце стоянки військових кораблів рф.
Нагадаємо, часті вибухи і стрілянину чути у тимчасово окупованому Севастополі. Загарбники пояснюють це нібито навчаннями.
Вчора на північному молу у Севастопольській бухті повідомляли про стрілянину зі стрілецької зброї.
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