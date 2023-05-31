Иранские грузовые самолеты Ил-76 снова прилетали в москву

https://racurs.ua/n183632-iranskie-gruzovye-samolety-il-76-snova-priletali-v-moskvu.html

Ракурс

Іранський літак Іл-76, який може перевозити вантаж військового призначення сьогодні приземлився в москві. Це вже другий рейс вантажного судна з 29 травня.

.

Про це повідомляє сервіс Flightradar24.

Вантажний Іл-76ТД Pouya Air (EP-PUS) сів на російському аеродромі «Внуково» сьогодні о 9.24. Він виконував рейс Тегеран — москва.

Вже на 31 травня запланований відліт цього літака назад до Тегерану. До цього ж іранський літак приземлявся у москві 21 травня і 24.

Нагадаємо, Іран постачає росії дрони «Шахед». Тегеран при цьому заперечує будь-які постачання озброєння для рф. За даними ГУР, «Шахеди» росіяни отримують партіями по 250−300 штук.