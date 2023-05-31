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Іранські вантажні літаки Іл-76 знову прилітали в москву
Іранські вантажні літаки Іл-76 знову прилітали в москвуhttps://racurs.ua/ua/n183632-iranski-vantajni-litaky-il-76-znovu-prylitaly-v-moskvu.htmlРакурс
Іранський літак Іл-76, який може перевозити вантаж військового призначення сьогодні приземлився в москві. Це вже другий рейс вантажного судна з 29 травня.
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Про це повідомляє сервіс Flightradar24.
Вантажний Іл-76ТД Pouya Air (EP-PUS) сів на російському аеродромі «Внуково» сьогодні о 9.24. Він виконував рейс Тегеран — москва.
Вже на 31 травня запланований відліт цього літака назад до Тегерану. До цього ж іранський літак приземлявся у москві 21 травня і 24.
Нагадаємо, Іран постачає росії дрони «Шахед». Тегеран при цьому заперечує будь-які постачання озброєння для рф. За даними ГУР, «Шахеди» росіяни отримують партіями по 250−300 штук.
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