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Кабмин унормировал вопрос освобождения от призыва, фото: Офис президента
Отсрочка и освобождение от призыва — Кабмин унормировал вопросhttps://racurs.ua/n183637-otsrochka-i-osvobojdenie-ot-prizyva-kabmin-unormiroval-vopros.htmlРакурс
Кабмін унормував питання надання відстрочки та звільнення громадян від призову на військову строкову службу.
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Відповідні зміни внесені до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.
Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.
Зокрема, змінами передбачено:
- визначити підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дитину (дітей) віком до 18 років, котрих виховує самостійно;
- вилучити підстави для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю;
- визначити підстави для звільнення від призову на строкову військову службу призовників, які:
- виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- виховують дитину з тяжкими захворюваннями;
- мають дружину з числа осіб з інвалідністю;
- здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.
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