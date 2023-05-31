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Ракурс
Кабмін унормував питання звільнення від призову

Відстрочка та звільнення від призову — Кабмін унормував питання

31 тра 2023, 18:11
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Кабмін унормував питання надання відстрочки та звільнення громадян від призову на військову строкову службу.


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Відповідні зміни внесені до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.

Зокрема, змінами передбачено:

  1. визначити підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дитину (дітей) віком до 18 років, котрих виховує самостійно;
  2. вилучити підстави для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю;
  3. визначити підстави для звільнення від призову на строкову військову службу призовників, які:
  • виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • виховують дитину з тяжкими захворюваннями;
  • мають дружину з числа осіб з інвалідністю;
  • здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.

Джерело: Ракурс


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