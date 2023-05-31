Кабмін унормував питання звільнення від призову

https://racurs.ua/ua/n183637-vidstrochka-ta-zvilnennya-vid-pryzovu-kabmin-unormuvav-pytannya.html

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Кабмін унормував питання надання відстрочки та звільнення громадян від призову на військову строкову службу.

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Відповідні зміни внесені до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.

Зокрема, змінами передбачено:

визначити підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дитину (дітей) віком до 18 років, котрих виховує самостійно; вилучити підстави для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю; визначити підстави для звільнення від призову на строкову військову службу призовників, які: