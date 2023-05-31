США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

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Украина получит новый пакет безопасности от США, фото: «РБК-Украина»
США анонсировали новый пакет военной помощи Украинеhttps://racurs.ua/n183643-ssha-anonsirovali-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Міноборони США сьогодні, 31 травня, оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.
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Пол це повідомляється на сайті американського оборонного відомстві.
Цей дозвіл є 39-м рішенням адміністрації Байдена про виділення Україні обладнання зі складів Міноборони з серпня 2021 року, — вказано в повідомленні.
Загальна вартість цього пакета оборонної підтримки становить близько 300 млн дол. США. Він включає:
- додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;
- ракети AIM-7 для протиповітряної оборони;
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 105-мм танкові боєприпаси;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
- протитанкові комплекси АТ-4;
- понад 30 млн боєприпасів до стрілецької зброї;
- обладнання та системи розмінування;
- підривні боєприпаси для розмінування місцевості;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у відомстві.
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