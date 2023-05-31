США анонсували новий пакет безпекової допомоги Україні

Україна отримає новий пакет безпекової допомоги від США, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n183643-ssha-anonsuvaly-novyy-paket-bezpekovoyi-dopomogy-ukrayini.html

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Міноборони США сьогодні, 31 травня, оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

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Пол це повідомляється на сайті американського оборонного відомстві.

Цей дозвіл є 39-м рішенням адміністрації Байдена про виділення Україні обладнання зі складів Міноборони з серпня 2021 року, — вказано в повідомленні.

Загальна вартість цього пакета оборонної підтримки становить близько 300 млн дол. США. Він включає:

додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;

ракети AIM-7 для протиповітряної оборони;

системи протиповітряної оборони Avenger;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;

протитанкові комплекси АТ-4;

понад 30 млн боєприпасів до стрілецької зброї;

обладнання та системи розмінування;

підривні боєприпаси для розмінування місцевості;

прилади нічного бачення;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.