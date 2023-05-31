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Україна отримає новий пакет безпекової допомоги від США, фото: «РБК-Україна»

США анонсували новий пакет безпекової допомоги Україні

31 тра 2023, 22:14
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Міноборони США сьогодні, 31 травня, оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.


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Пол це повідомляється на сайті американського оборонного відомстві.

Цей дозвіл є 39-м рішенням адміністрації Байдена про виділення Україні обладнання зі складів Міноборони з серпня 2021 року, — вказано в повідомленні.

Загальна вартість цього пакета оборонної підтримки становить близько 300 млн дол. США. Він включає:

  • додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;
  • ракети AIM-7 для протиповітряної оборони;
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
  • протитанкові комплекси АТ-4;
  • понад 30 млн боєприпасів до стрілецької зброї;
  • обладнання та системи розмінування;
  • підривні боєприпаси для розмінування місцевості;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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