Україна отримала від США грант на 1,25 млрд доларів

Україна продовжує отримувати грошову допомогу від США, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n183639-ukrayina-otrymala-vid-ssha-grant-na-1-25-mlrd-dolariv.html

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Від США до держбюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд дол. через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

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Ці кошти надані як частина четвертого додаткового фінансування в межах проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), метою якого є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, котрі не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба Мінфіну України.

Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни, — наголошує міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме:

виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми;

оплату праці працівників освітньої сфери;

оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Наразі в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів), — зазначають у відомстві.

Загалом у 2023 році Україна вже отримала 6 млрд доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.