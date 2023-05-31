Україна отримала від США грант на 1,25 млрд доларів

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Україна продовжує отримувати грошову допомогу від США, фото: «Голос Америки»
Україна отримала від США грант на 1,25 млрд доларівhttps://racurs.ua/ua/n183639-ukrayina-otrymala-vid-ssha-grant-na-1-25-mlrd-dolariv.htmlРакурс
Від США до держбюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд дол. через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.
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Ці кошти надані як частина четвертого додаткового фінансування в межах проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), метою якого є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, котрі не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба Мінфіну України.
Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни, — наголошує міністр фінансів України Сергій Марченко.
Зазначається, що залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме:
- виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми;
- оплату праці працівників освітньої сфери;
- оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.
Наразі в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів), — зазначають у відомстві.
Загалом у 2023 році Україна вже отримала 6 млрд доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.
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