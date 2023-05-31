Количество погибших в Бахмуте гражданских назвал мэр

Количество погибших в Бахмуте гражданских назвал мэрhttps://racurs.ua/n183644-kolichestvo-pogibshih-v-bahmute-grajdanskih-nazval-mer.htmlРакурс
У Бахмуті за час повномасштабного російського вторгнення станом на 29 травня загинули 204 цивільні особи, ще 505 зазнали травм.
Зокрема, загинули чотири дитини та ще 17 поранені. Мер міста Олексій Рева розповів про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ».
З початку війни поранень від мінно-вибухових травм зазнали 505 наших жителя, серед них 17 дітей. На жаль, 204 загинуло, серед них чотири дитини, — зазначив мер.
За його словами, до повномасштабного російського вторгнення на території Бахмутської громади проживали близько 80 тис. людей, серед яких 70 тис. — це саме жителі Бахмута.
На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишається близько 500 осіб, — зазначив Рева.
За словами Реви, жителі Бахмута, рятуючись від війни, роз’їхалися по всій країні, багато хто виїхав за кордон. Наразі найбільше їх тимчасово проживають у Дніпрі, Дніпропетровській області та у Києві.
Сьогодні Бахмут — це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі. Після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ворог знищив усе! І це не просто знищені будинки, а й повністю перекреслені життя десятків тисяч людей. Це розділені сім’ї, понівечені долі, розбиті мрії, — наголошує мер.
Він зазначив, що з освітніх закладів Бахмута вдалося вивезти комп’ютерну техніку, інтерактивне та мультимедійне обладнання, частково меблі, шкільні автобуси та автотранспорт.
Все обладнання зараз допомагає нашим вчителям здійснювати дистанційно освітній процес, — зазначив мер.
Також було врятовано і медичне обладнання, яке не було залучене в наданні допомоги українським військовим і цивільному населенню, а також частково меблі.
Зараз на цьому медобладнанні працюють лікарі у Лікувально-діагностичному центрі структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут», який працює у місті Бровари Київської області. Також планується відкриття структурного підрозділу цього підприємства у Дніпрі.
Крім того, у Києві відкрито амбулаторію № 11 КНП «ЦПМД м. Бахмута», де працюють наші сімейні лікарі. У червні планується відкриття ще однієї амбулаторії в Кривому Розі, — зазначив Рева.
Бої за Бахмут російські загарбники розпочали 1 серпня 2022 року. Попри те, що ця битва стала найкровопролитнішим епізодом у війні росії проти України, росіянам досі повністю не вдалося захопити місто.
Джерело: «Укрінформ»