Количество погибших в Бахмуте гражданских назвал мэр

Руины Бахмута, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада

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Ракурс

У Бахмуті за час повномасштабного російського вторгнення станом на 29 травня загинули 204 цивільні особи, ще 505 зазнали травм.

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Зокрема, загинули чотири дитини та ще 17 поранені. Мер міста Олексій Рева розповів про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

З початку війни поранень від мінно-вибухових травм зазнали 505 наших жителя, серед них 17 дітей. На жаль, 204 загинуло, серед них чотири дитини, — зазначив мер.

За його словами, до повномасштабного російського вторгнення на території Бахмутської громади проживали близько 80 тис. людей, серед яких 70 тис. — це саме жителі Бахмута.

На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишається близько 500 осіб, — зазначив Рева.

За словами Реви, жителі Бахмута, рятуючись від війни, роз’їхалися по всій країні, багато хто виїхав за кордон. Наразі найбільше їх тимчасово проживають у Дніпрі, Дніпропетровській області та у Києві.

Сьогодні Бахмут — це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі. Після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ворог знищив усе! І це не просто знищені будинки, а й повністю перекреслені життя десятків тисяч людей. Це розділені сім’ї, понівечені долі, розбиті мрії, — наголошує мер.

Він зазначив, що з освітніх закладів Бахмута вдалося вивезти комп’ютерну техніку, інтерактивне та мультимедійне обладнання, частково меблі, шкільні автобуси та автотранспорт.

Все обладнання зараз допомагає нашим вчителям здійснювати дистанційно освітній процес, — зазначив мер.

Також було врятовано і медичне обладнання, яке не було залучене в наданні допомоги українським військовим і цивільному населенню, а також частково меблі.

Зараз на цьому медобладнанні працюють лікарі у Лікувально-діагностичному центрі структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут», який працює у місті Бровари Київської області. Також планується відкриття структурного підрозділу цього підприємства у Дніпрі.

Крім того, у Києві відкрито амбулаторію № 11 КНП «ЦПМД м. Бахмута», де працюють наші сімейні лікарі. У червні планується відкриття ще однієї амбулаторії в Кривому Розі, — зазначив Рева.

Бої за Бахмут російські загарбники розпочали 1 серпня 2022 року. Попри те, що ця битва стала найкровопролитнішим епізодом у війні росії проти України, росіянам досі повністю не вдалося захопити місто.

Джерело: «Укрінформ»