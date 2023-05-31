Разрушенный Бахмут, фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n183640-vsu-ostanovili-nastupatelnyy-potencial-vraga-na-bahmutskom-napravlenii-malyar.html

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Захисники України зупинили наступальний потенціал ворога на Бахмутському напрямку.

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Про це сьогодні, 31 травня, в ефірі національного телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Наступальність ворога зупинена, — зазначила вона. — По новинах здається, що там затишшя. Насправді це не так, це лише враження. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів. Кількість обстрілів співмірна з тією, коли були найгостріші бої.

За словами Маляр, ворог наразі займається перегрупуванням військ, замінюючи «вагнерівців» на регулярні війська.

Вона зазначила, що просування українських військ на цьому напрямку було призупинене кілька днів тому.