ВСУ остановили наступательный потенциал врага на Бахмутском направлении — Малярhttps://racurs.ua/n183640-vsu-ostanovili-nastupatelnyy-potencial-vraga-na-bahmutskom-napravlenii-malyar.htmlРакурс
Захисники України зупинили наступальний потенціал ворога на Бахмутському напрямку.
Про це сьогодні, 31 травня, в ефірі національного телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Наступальність ворога зупинена, — зазначила вона. — По новинах здається, що там затишшя. Насправді це не так, це лише враження. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів. Кількість обстрілів співмірна з тією, коли були найгостріші бої.
За словами Маляр, ворог наразі займається перегрупуванням військ, замінюючи «вагнерівців» на регулярні війська.
Вона зазначила, що просування українських військ на цьому напрямку було призупинене кілька днів тому.
Це не означає, що вони стоять, вони виконують інші задачі, які ми не можемо оголошувати. Це задачі спрямовані на підвищення боєздатності. Те що сьогодні здається затишшям, насправді обидві сторони готуються та посилюються до того, що буде продовжена боротьба. Війна та боротьба за цей напрямок триває, — наголосила Маляр.