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Ракурс
Россия вывела в Черное море четыре ракетоносителя

Россия вывела в Черное море четыре ракетоносителя

1 июн 2023, 19:20
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Окупаційна армія росії збільшила до чотирьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі, вивівши на бойове чергування фрегат «Адмірал Ессен».


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Про це оперативне командування «Південь» повідомило 1 червня у Фейсбук.

Станом на 18.00 в морі два надводних та два підводних ракетоносії. Загальний залп може сягати 24 ракет типу «Калібр», — йдеться в повідомленні.

Командування попереджає, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

Нагадаємо, станом на ранок четверга в Чорному морі фіксували присутність трьох ракетоносіїв ворога, загальний залп яких становив до 16 «Калібрів».

Источник: Ракурс


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