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Росія вивела у Чорне море чотири ракетоносії
Росія вивела у Чорне море чотири ракетоносіїhttps://racurs.ua/ua/n183680-rosiya-vyvela-u-chorne-more-chotyry-raketonosiyi.htmlРакурс
Окупаційна армія росії збільшила до чотирьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі, вивівши на бойове чергування фрегат «Адмірал Ессен».
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Про це оперативне командування «Південь» повідомило 1 червня у Фейсбук.
Станом на 18.00 в морі два надводних та два підводних ракетоносії. Загальний залп може сягати 24 ракет типу «Калібр», — йдеться в повідомленні.
Командування попереджає, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.
Нагадаємо, станом на ранок четверга в Чорному морі фіксували присутність трьох ракетоносіїв ворога, загальний залп яких становив до 16 «Калібрів».
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