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Пентагон закупит для ВСУ терминалы Starlink и услуги спутниковой связи
Пентагон закупит для ВСУ терминалы Starlink и услуги спутниковой связиhttps://racurs.ua/n183681-pentagon-zakupit-dlya-vsu-terminaly-starlink-i-uslugi-sputnikovoy-svyazi.htmlРакурс
Міністерство оборони США заявило про закупівлю терміналів та послуг супутникового зв’язку Starlink у компанії Ілона Маска SpaceX для військових Збройних сил України.
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Про це повідомляє Bloomberg.
Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і Пентагон уклав контракт із Starlink на послуги такого типу, — йдеться у заяві Пентагону.
Американське оборонне відомство з міркувань операційної безпеки не розголошуватиме вартість контракту або загальну їхню кількість, а також додаткову інформацію щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів.
Термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках «Ініціативи сприяння безпеці України», яка забезпечує довгострокові потреби безпеки країни.
Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала 42 тис. терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком критичну інфраструктуру.
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