Пентагон закупить для ЗСУ термінали Starlink і послуги супутникового зв’язку

https://racurs.ua/ua/n183681-pentagon-zakupyt-dlya-zsu-terminaly-starlink-i-poslugy-suputnykovogo-zv-yazku.html

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Міністерство оборони США заявило про закупівлю терміналів та послуг супутникового зв’язку Starlink у компанії Ілона Маска SpaceX для військових Збройних сил України.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і Пентагон уклав контракт із Starlink на послуги такого типу, — йдеться у заяві Пентагону.

Американське оборонне відомство з міркувань операційної безпеки не розголошуватиме вартість контракту або загальну їхню кількість, а також додаткову інформацію щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів.

Термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках «Ініціативи сприяння безпеці України», яка забезпечує довгострокові потреби безпеки країни.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала 42 тис. терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком критичну інфраструктуру.