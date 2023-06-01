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Пентагон закупить для ЗСУ термінали Starlink і послуги супутникового зв’язку
Пентагон закупить для ЗСУ термінали Starlink і послуги супутникового зв’язкуhttps://racurs.ua/ua/n183681-pentagon-zakupyt-dlya-zsu-terminaly-starlink-i-poslugy-suputnykovogo-zv-yazku.htmlРакурс
Міністерство оборони США заявило про закупівлю терміналів та послуг супутникового зв’язку Starlink у компанії Ілона Маска SpaceX для військових Збройних сил України.
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Про це повідомляє Bloomberg.
Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і Пентагон уклав контракт із Starlink на послуги такого типу, — йдеться у заяві Пентагону.
Американське оборонне відомство з міркувань операційної безпеки не розголошуватиме вартість контракту або загальну їхню кількість, а також додаткову інформацію щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів.
Термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках «Ініціативи сприяння безпеці України», яка забезпечує довгострокові потреби безпеки країни.
Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала 42 тис. терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком критичну інфраструктуру.
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