Ракурсhttps://racurs.ua/
Премьер Британии: Законное место Украины – в НАТО
Премьер Британии: Законное место Украины — в НАТОhttps://racurs.ua/n183687-premer-britanii-zakonnoe-mesto-ukrainy-v-nato.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в рамках зустрічі Європейської політичної спільноти у Кишиневі заявив, що законне місце України — у НАТО.
.
Про це він сказав у коментарі CNBC у Кишиневі.
Я згоден з генеральним секретарем НАТО: Україні законне місце у Північноатлантичному альянсі, — заявив Сунак.
Британський прем'єр додав, що країни-союзники надсилають сильний сигнал воєнному злочинцю, президенту росії володимиру путіну про те, що вони захищатимуть безпеку Києва в довгостроковій перспективі.
Ми хочемо переконатися, що запровадили заходи безпеки для України на довгострокову перспективу і що надіслали дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не йдемо. Ми тут залишаємося і продовжуватимемо підтримувати Україну не тільки зараз, а й у майбутньому, — зазначив Сунак.
Нагадаємо, 1 червня у Кишиневі проходила друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій 47 глав держав та урядів обговорили спільні зусилля заради миру в Україні, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...