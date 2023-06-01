Премьер Британии: Законное место Украины – в НАТО

https://racurs.ua/n183687-premer-britanii-zakonnoe-mesto-ukrainy-v-nato.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в рамках зустрічі Європейської політичної спільноти у Кишиневі заявив, що законне місце України — у НАТО.

.

Про це він сказав у коментарі CNBC у Кишиневі.

Я згоден з генеральним секретарем НАТО: Україні законне місце у Північноатлантичному альянсі, — заявив Сунак.

Британський прем'єр додав, що країни-союзники надсилають сильний сигнал воєнному злочинцю, президенту росії володимиру путіну про те, що вони захищатимуть безпеку Києва в довгостроковій перспективі.

Ми хочемо переконатися, що запровадили заходи безпеки для України на довгострокову перспективу і що надіслали дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не йдемо. Ми тут залишаємося і продовжуватимемо підтримувати Україну не тільки зараз, а й у майбутньому, — зазначив Сунак.

Нагадаємо, 1 червня у Кишиневі проходила друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій 47 глав держав та урядів обговорили спільні зусилля заради миру в Україні, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.