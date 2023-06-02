Последствия российских ракетных обстрелов, фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 2 червня, атакували Київську область дронами та ракетами.

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Завдяки професійній роботі наших ППО влучань не сталося, проте є постраждалі внаслідок падіння уламків. Про це повідомляє прес-служби Київської ОВА та Офісу генпрокурора.

Поранено двох людей:

11-річна дитина отримала тілесні ушкодження;

68-річного чоловіка госпіталізували до лікарні та прооперували, загроз його життю немає.

Пошкоджено п’ять приватних будинків:

у трьох пошкодження незначні — вибиті вікна, посічені фасади;

у двох — виникли пожежі, які вже ліквідовані.

Також уламками пошкоджено декілька автомобілів та вікна в одному з офісних приміщень.

Крім того, у двох районах області також зафіксовано декілька займань трав’яної та лісової підстилки.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, цієї ночі рашисти випустили по Україні 15 крилатих ракет та 18 «шахедів».