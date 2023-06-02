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Наслідки російських ракетних обстрілів, фото: Офіс генпрокурора
На Київщині внаслідок падіння уламків поранено дитину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183694-na-kyyivschyni-vnaslidok-padinnya-ulamkiv-poraneno-dytynu-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 2 червня, атакували Київську область дронами та ракетами.
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Завдяки професійній роботі наших ППО влучань не сталося, проте є постраждалі внаслідок падіння уламків. Про це повідомляє прес-служби Київської ОВА та Офісу генпрокурора.
Поранено двох людей:
- 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження;
- 68-річного чоловіка госпіталізували до лікарні та прооперували, загроз його життю немає.
Пошкоджено п’ять приватних будинків:
- у трьох пошкодження незначні — вибиті вікна, посічені фасади;
- у двох — виникли пожежі, які вже ліквідовані.
Також уламками пошкоджено декілька автомобілів та вікна в одному з офісних приміщень.
Крім того, у двох районах області також зафіксовано декілька займань трав’яної та лісової підстилки.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, цієї ночі рашисти випустили по Україні 15 крилатих ракет та 18 «шахедів».
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