Биоразлагаемый пластик угрожает окружающей среде, фото:

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Традиційний пластик, який виробляють з нафти, заполонив землю, і його частинки — мікропластик — тепер є в усіх живих істотах. Це призвело до інтенсивних досліджень альтернатив, які швидше розкладаються у природі.

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Найпоширенішим біопластиком є полі-L-лактид (PLA), який виготовляють із ферментованого рослинного крохмалю, зазвичай з цукрової тростини. Він використовується у 3D-принтерах, текстилі, пакуванні харчових продуктів, одноразових столових приборах та інших сферах застосування. Однак, як встановило дослідження учених з Гетеборзького університету (Швеція) PLA також загрожує навколишньому середовищу. Про це повідомляє прес-служба вишу.

В ході експериментів учені виявили, що поведінка дрібних окунів, які піддавалися впливу біопластику в кормі для риб, змінювалася протягом шести місяців:

вони реагували набагато сильніше, коли зустрічали інших окунів, ніж зазвичай;

були помічені ознаки зниження рухливості;

змінилася здатність утворювати косяки;

змінилася реакція на наближення небезпеки.

Токсикологічні експерименти, які аналізують поведінку тварин, дуже рідкісні. Найчастіше дослідники дивляться на фізіологічні зміни. Ми бачимо, що щось у пластику PLA викликає зміни у риб, але не можемо зрозуміти, що саме, — наголошують дослідники.

В ході експерименту риб протягом шести місяців годували кормом, що містив 2% PLA — це приблизно відповідає концентрації звичайного нафтохімічного пластику, який використовувався в аналогічних дослідженнях.

Іншу групу риб годували кормом з двовідсотковою концентрацією калоїну — білої глини, яка використовується для порцеляни та покриття паперу. У них виявили деякі незначні зміни в поведінці, проте були помітні зміни у гормонах та експресії деяких генів. Також була контрольна група окунів, яких годували незабрудненою їжею.