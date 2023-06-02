СБУ задержала агента белорусского КГБ на Ровенщине, фото: РИА «Новости»

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На Рівненщині СБУ викрила агента білоруського КДБ, який збирав дані про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.

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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Інформатором виявився громадянин білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині, — зазначають у СБУ. — На початку повномасштабного вторгнення рф він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зловмисника затримали за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до білорусі.

Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані, — зазначають у СБУ.

Для виконання розвідзавдань чоловік обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.