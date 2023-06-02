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СБУ затримала агента білоруського КДБ на Рівненщині, фото: РІА «Новости»
Агента КДБ, який шпигував за кордоном України, затримали на Рівненщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183698-agenta-kdb-yakyy-shpyguvav-za-kordonom-ukrayiny-zatrymaly-na-rivnenschyni-foto.htmlРакурс
На Рівненщині СБУ викрила агента білоруського КДБ, який збирав дані про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.
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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляє прес-центр СБУ.
Інформатором виявився громадянин білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині, — зазначають у СБУ. — На початку повномасштабного вторгнення рф він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.
Зловмисника затримали за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до білорусі.
Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані, — зазначають у СБУ.
Для виконання розвідзавдань чоловік обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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