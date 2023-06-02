Число российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183700-chislo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-video.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 2 червня, росія розмістила на бойовому чергуванні сім кораблів, серед них три носії крилатих ракет «Калібр» загальний залп яких становить — 20 ракет.
Про це йдеться у тижневому зведення ВМС ЗСУ.
У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них один носій «калібрів» із загальним залпом у чотири ракети.
В Азовському морі знаходиться перебуває один ворожий корабель.
За минулий тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — 173 судна, з них 59 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 151 судно, з них 45 рухались з протоки Босфор.
Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
У межах Чорноморської зернової ініціативи за тиждень вісім суден покинули українські порти, на борту у них було понад 300 тис. тонн зерна та інших продуктів харчування.
За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 60 окупантів, 3 бойові броньовані машини, 1 безпілотний літальний апарат, 6 артилерійських систем, 1 мінометний розрахунок та 1 одиницю автомобільної техніки, — зазначають у ВМС.