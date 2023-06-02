Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: Evgeny Biyatov

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У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 2 червня, росія розмістила на бойовому чергуванні сім кораблів, серед них три носії крилатих ракет «Калібр» загальний залп яких становить — 20 ракет.

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Про це йдеться у тижневому зведення ВМС ЗСУ.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них один носій «калібрів» із загальним залпом у чотири ракети.

В Азовському морі знаходиться перебуває один ворожий корабель.

За минулий тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — 173 судна, з них 59 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 151 судно, з них 45 рухались з протоки Босфор.

Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

У межах Чорноморської зернової ініціативи за тиждень вісім суден покинули українські порти, на борту у них було понад 300 тис. тонн зерна та інших продуктів харчування.