Продолжаются бои, процветает мародерство, стоит транспорт, нет воды и света - Шебекино сегодня

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У російському прикордонному та прифронтовому місті Шебекіно триває бій. Росіяни перекидають додаткові підрозділи спецпризначенців.

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Російські добровольці легіону «Свобода росії» повідомили 2 червня про ураження російських військ в Шебекіно.

За добу по Шебекінському міському округу випустили понад 850 боєприпасів. Про це повідомив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. За його словами, внаслідок атак пошкоджено три адміністративні будівлі, гуртожиток, 10 підприємств та комерційних об'єктів.

Також на території Шебекіно повністю відсутнє електропостачання та водопостачання.

Через необхідність боротися з партизанським рухом на територію білгородської області прибув загін 322 центру російських ССО «Сенеж», повідомили у Центрі національного спротиву.

Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції цього «елітного» підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах білгородської області. Задача підрозділу — вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні.

У міському окрузі Шебекіно також припинили рух електричок. Місцеві пабліки писали про випадки мародерства у місті.

Раніше Гладков заявив, що внаслідок обстрілу ділянки дороги поблизу селища Маслова Пристань загинули дві жінки, поранені двоє чоловіків.

1 червня Гладков повідомляв, що Шебекіно знаходиться «під безперервним вогнем», його обстрілювали з реактивної системи залпового вогню «Град». В результаті спалахнула будівля гуртожитку. Незадовго до цього «Російський добровольчий корпус» (РДК) та легіон «Свобода Росії», що воюють на боці України, оголосили про новий рейд у Бєлгородську область. У Міноборони рф заявили про «зірвану спробу вторгнення» до регіону.

Британська розвідка у зв’язку з новим заходом добровольців на територію рф констатує: перед росією постає вибір, кидати додаткові сили під власний кордон чи на фронт.

1 червня партизанські групи, які називають себе «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода росії», знову зайшли на територію Бєлгородської області рф, вже вдруге за останні 10 днів. Одночасно у Бєлгород, який за 35 км від кордону, прилетів безпілотник, а з прикордонного Шебекіно почали евакуацію цивільних росіян після українського обстрілу, нагадують в огляді Міноборони Британії від 2 червня.

Розвідка зазначає, що цього разу російські силовики, вочевидь, швидше стримали учасників рейду, ніж попереднього. Водночас, як визнало міноборони рф у власному пресрелізі, їм для цього довелося застосувати на власній території увесь комплекс важкої техніки, включно з ударними гелікоптерами та вогнеметну систему ТОС-1А.