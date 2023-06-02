В Офисе президента заявили об оформлении европейской части «коалиции истребителей»

https://racurs.ua/n183710-v-ofise-prezidenta-zayavili-ob-oformlenii-evropeyskoy-chasti-koalicii-istrebiteley.html

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Заступник голови офісу президента України повідомив про оформлення європейської частини «коаліції винищувачів».

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Про це пише видання «Європейська правда». За словами Ігоря Жовкви, до коаліції країн, які готові надати бойову авіацію для України, увійдуть Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.

Жовква зазначив, що контури «коаліції винищувачів» вдалося окреслити за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти в Молдові.

«Коаліцію» щодо посилення протиповітряної оборони України та навчання українських пілотів навичкам управління західними літаками запропонували створити в травні Велика Британія та Нідерланди. Ініціатива стала можливою після того, як США оголосили, що більше не заперечують проти передачі Києву європейськими країнами західних бойових літаків.

Союзники України надали «потужну підтримку» щодо винищувачів. Про це 1 червня заявив президент Володимир Зеленський без подробиць.

Для нас важливо, щоб головну роль зіграли Сполучені Штати, бо F-16 це їх літаки. [Але сьогодні я почув потужну підтримку. І що важливо — велику кількість літаків винищувачів, які, я впевнений, найближчим часом під лідерством США ми обʼєднаємо і зробимо цю коаліцію, — повідомив президент після зустрічей під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.

Зеленський сказав на брифінгу, що доки в Україні не буде літаків, їй потрібно більше «Петріотів».

Дуже важливо мати захист. Коли Україна отримає сучасні винищувачі, вони стануть частиною небесного щита та захищатимуть людей, дітей, логістику, інфраструктуру, — зазначив Зеленський.

Наймасовіші винищувачі четвертого покоління є на озброєнні 25 країн світу і ще три країни (Словаччина, Болгарія та Філіппіни) чекають на постачання.

За словами міністра оборони Резнікова, Україні потрібно близько 120 винищувачів для звільнення територій, здебільшого F-16.