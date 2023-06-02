Білий дім став легше приймати рішення про передачу Україні новітнього озброєння і менше боятися так званих червоних ліній Москви.

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Про це пише The Washington Post із посиланням на американських посадовців.

Перегляд ставлення до політики Москви відбувся насамперед тому, що регулярні погрози з боку офіційних осіб рф ніколи не виконуються. Водночас США враховують можливу відповідь росії на рішення щодо підтримки України.

У Байдена прокинувся «апетит» перетинати червоні лінії путіна, — пише The Washington Post.

Як пояснюють американські чиновники, ключовою причиною ігнорування загроз путіна є той факт, що президент РФ не дотримується своїх обіцянок покарати Захід за надання зброї Україні.

Його блеф запевнив американських та європейських лідерів: вони можуть продовжувати робити це без серйозних наслідків.

Чиновники в США кажуть, що управління ризиками ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни для Байдена та його зовнішньополітичних радників.

Один із чиновників Держдепу розповів, що відсутність відповіді від росії вплинула на розрахунок ризиків держсекретаря Ентоні Блінкена, ключової довіреної особи Байдена, яка закликає адміністрацію та союзників США робити більше для підтримки України.

Джерело у Білому домі повідомило, що, як і Блінкен, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван також вважає, що переваги від надання Україні більш потужної зброї переважують ризики ескалації, та активно співпрацює з європейськими союзниками щодо надання Україні винищувачів F-16.