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ВСУ уничтожили уже более 7 тыс. 500 бронемашин врага. Фото: Генштаб

ВСУ уничтожили уже более 7 тыс. 500 бронемашин врага (ИНФОГРАФИКА)

3 июн 2023, 09:20
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Втрати російської федерації у війні з Україною за добу зросли ще на 560 окупантів.


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Також 2 червня були знищені 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, 22 одиниці автомобільної та 10 — спеціальної техніки. Також було збито 28 БПЛА та 15 крилатих ракет. Про 3 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 209 тис. 470 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 829 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 502 (+12) од,
  • артилерійських систем — 3 тис. 533 (+32) од,
  • РСЗВ — 582 (+7) од,
  • засоби ППО — 342 (+7) од,
  • літаків — 313 (+0) од,
  • гелікоптерів — 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 165 (+28),
  • крилаті ракети — 1 тис. 132 (+15),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 289 (+22) од,
  • спеціальна техніка — 475 (+10).

ЗСУ знищили вже понад 7 тис. 500 бронемашин ворога. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, за травень 2023 року військовослужбовці підрозділів Сил оборони України знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем.

Источник: Ракурс


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