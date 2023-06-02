ЗСУ ударили Storm Shadow по окупованому Приазов’ю

https://racurs.ua/ua/n183705-zsu-udaryly-raketamy-storm-shadow-po-okupovanomu-pryazov-u-foto-video.html

Ракурс

Після вибуху у Бердянському порту, за попередніми даними, звідти тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та брухту.

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Сили оборони 2 червня завдали удар по критично важливих для російських військ об'єктах на окупованих територіях Приазов’я. Приблизно о 12:00 Сили оборони поцілили по морському порту Бердянську, який окупанти використовують як логістичний хаб для доправлення морем боєприпасів та іншого військового майна.

Судячи з кадрів на опублікованому росіянами відео, можна припустити, що ракети проникли крізь системи протиповітряної оборони супротивника та досягли порту.

Наразі, за інформацією від місцевих жителів, до порту прямують автомобілі швидкої допомоги, а частина російських кораблів покидає порт.

Ще 28 травня з’являлись повідомлення про захід у порт Бердянська російських кораблів. На одному з відео, опублікованому в соцмережах, на причалі № 10 вдалося ідентифікувати скупчення російської військової техніки, яку охороняв зенітний комплекс «Панцирь-С1».

Також повідомляють про серію потужних вибухів в районі Геніченська Херсонської області.

Більшість ударів ЗСУ по російських об'єктах на окупованих територіях, перебувають за межами ураження вже звичних для ЗСУ сучасних західних систем, до прикладу HIMARS. Отже, ймовірно, українські військові використали нещодавно отримані на озброєння авіаційні крилаті ракети Storm Shadow.

27 травня на околицях Бердянська пролунала серія вибухів, яка супроводжувалась роботою ворожих систем ППО. Відомо, що удар здійснили по базах відпочинку в селі Новопетрівка поблизу Бердянська, де розміщувалися російські окупанти.

Постраждали бази відпочинку «Хімік» та «Весна», які розташовані на узбережжі Азовського моря.

Того ж дня в окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи на території заводу «Азовкабель».

За травень українські військові знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем. З 11 по 25 травня аналітики The Economist виявили, що середня кількість пожеж, пов’язаних з війною, на контрольованих росією територіях є найвищою з серпня 2022 року. Йдеться про близько 100 пожеж на день.

З 11 по 27 травня, за даними Liveuamap, ЗСУ завдали по шість ударів в окупованих Луганську, Маріуполі та Бердянську. Загалом було уражено щонайменше 25 об'єктів. Удари в тил ворога відбуваються майже щодня.

Все це дає західним аналітика можливість вважати, що таким чином ЗСУ готують передумови для початку контрнаступу.