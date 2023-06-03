ЗСУ знищили вже понад 7 тис. 500 бронемашин ворога. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n183723-zsu-znyschyly-vje-ponad-7-tys-500-bronemashyn-voroga-infografika.html

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Втрати російської федерації у війні з Україною за добу зросли ще на 560 окупантів.

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Також 2 червня були знищені 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, 22 одиниці автомобільної та 10 — спеціальної техніки. Також було збито 28 БПЛА та 15 крилатих ракет. Про 3 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2023 орієнтовно склали:

особового складу — близько 209 тис. 470 (+560) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 829 (+10) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 502 (+12) од,

артилерійських систем — 3 тис. 533 (+32) од,

РСЗВ — 582 (+7) од,

засоби ППО — 342 (+7) од,

літаків — 313 (+0) од,

гелікоптерів — 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 165 (+28),

крилаті ракети — 1 тис. 132 (+15),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 289 (+22) од,

спеціальна техніка — 475 (+10).

Нагадаємо, за травень 2023 року військовослужбовці підрозділів Сил оборони України знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем.