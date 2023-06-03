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Александр Сырский побывал на передовой. Фото: Сырский в Telegram
Сырский побывал на передовой под Бахмутом — спланировал дальнейшие действияhttps://racurs.ua/n183727-syrskiy-pobyval-na-peredovoy-pod-bahmutom-splaniroval-dalneyshie-deystviya.htmlРакурс
Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, відвідав Бахмутський напрямок.
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На передовій генерал провів нараду з командирами частин та підрозділів. Вони спільно спланували подальші дії українських Сил оборони на фронті. Також командувач вручив українським захисникам нагороди за титанічну працю. Про це Сирський повідомив у Telegram.
Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст, — зазначив він.
За словами генерала, ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович 1 червня заявив, що на Бахмутському напрямку ворог перейшов до оборони.
А командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв про зміну формату операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.
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