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Олександр Сирський побував на передовій. Фото: Сирський у Telegram
Сирський побував на передовій під Бахмутом — спланував подальші діїhttps://racurs.ua/ua/n183727-syrskyy-pobuvav-na-peredoviy-pid-bahmutom-splanuvav-podalshi-diyi.htmlРакурс
Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, відвідав Бахмутський напрямок.
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На передовій генерал провів нараду з командирами частин та підрозділів. Вони спільно спланували подальші дії українських Сил оборони на фронті. Також командувач вручив українським захисникам нагороди за титанічну працю. Про це Сирський повідомив у Telegram.
Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст, — зазначив він.
За словами генерала, ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович 1 червня заявив, що на Бахмутському напрямку ворог перейшов до оборони.
А командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв про зміну формату операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.
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