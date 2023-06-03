Олександр Сирський побував на передовій. Фото: Сирський у Telegram

https://racurs.ua/ua/n183727-syrskyy-pobuvav-na-peredoviy-pid-bahmutom-splanuvav-podalshi-diyi.html

Ракурс

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, відвідав Бахмутський напрямок.

.

На передовій генерал провів нараду з командирами частин та підрозділів. Вони спільно спланували подальші дії українських Сил оборони на фронті. Також командувач вручив українським захисникам нагороди за титанічну працю. Про це Сирський повідомив у Telegram.

Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст, — зазначив він.

За словами генерала, ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович 1 червня заявив, що на Бахмутському напрямку ворог перейшов до оборони.

А командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв про зміну формату операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.