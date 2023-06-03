Чиновника Херсонской ОВА уличили в работе на россиян. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n183730-chinovnika-hersonskoy-ova-ulichili-v-rabote-na-rossiyan-foto.html

Ракурс

СБУ затримала чинного посадовця Херсонської ОВА, який працював на окупантів.

.

У період тимчасової окупації міста колаборант добровільно погодився увійти до створеного росіянами «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області». Окупанти призначили його так званим старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру. Про це 3 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисник займався «експертизами», які ворог використовував для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на окупованій Херсонщині. Зрадник навіть їздив до москви на «курси підвищення кваліфікації».

Після звільнення Херсона фігурант спочатку «заліг на дно», а згодом знову влаштувався на роботу до ОВА. Зловмисника викрили та затримали, йому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Суд арештував фігуранта.

Нагадаємо, СБУ затримала в Київській області колаборанта, який майже пів року добровільно співпрацював з окупантами на тимчасово захопленій території Луганської області, за що отримав від загарбників «дозвіл» грабувати залишені людьми будинки.