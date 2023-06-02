СБУ затримали колаборанта з Луганщини, фото: СБУ

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На Київщині СБУ затримала колаборанта, який майже пів року добровільно співпрацював з окупантами на тимчасово захопленій території Луганської області, за що отримав від загарбників «дозвіл» грабувати залишені людьми будинки.

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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляють прес-служби СБУ та Луганської обласної прокуратури.

Затриманий — проросійськи налаштований працівник місцевої агрокомпанії, мешканець села Нововодяне Сватівського району Луганщини.

Після окупації населеного пункту він відразу підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Зокрема, колаборант протягом року регулярно здійснював перевезення військових рф та збройних формувань так званих «л/днр», а також боєприпасів, які допомагав розвантажувати.

Також на власному подвір’ї зловмисник влаштував «СТО» для ремонту російської військової техніки, у тому числі підбитих українськими захисниками БТРів, — зазначають у СБУ. — За це окупанти дозволяли своєму поплічнику безперешкодно переміщатися по району і грабувати будинки людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Навесні 2023 року, коли внаслідок наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища, колаборант виїхав на Київщину, де намагався «легалізуватися» як переселенець зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали фігуранта у Борисполі. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), — зазначають у спецслужбі.

Жовтневий районний суд Дніпропетровська обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожу позбавлення волі на строк до 15 років з можливою конфіскацією майна. Триває розслідування.