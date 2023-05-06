Затримання колаборантів на Херсонщині, фото: СБУ

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На звільненій частині Херсонщини затримали двох колаборантів — батька та сина, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації регіону.

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Про це сьогодні, 6 травня, повідомив прес-центр СБУ.

Так, старший чоловік під час тимчасової окупації Херсона добровільно погодився на призначення до створеного загарбниками «міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області». Зокрема, перебуваючи на керівній «посаді», він:

виконував вказівки гауляйтера Сальдо щодо поширення кремлівського режиму на території регіону;

також регулярно брав участь у нарадах під головуванням окупаційного «міністра» і закликав людей підтримати загарбників";

змушував місцевих аграріїв працювати на користь країни-агресора, а в разі відмови — погрожував репресіями з боку каральних органів рф.

Зазначається, що після звільнення правобережної Херсонщини молодший чоловік продовжив підтримувати контакт з російськими військовими, які втекли на лівий берег Дніпра. За даними слідства, він:

«зливав» окупантам місця базування та переміщення Сил оборони на території Білозерського району. Найбільше ворога цікавили локації бойових позицій ствольної артилерії ЗСУ;

інформував загарбників про наслідки російських повітряних атак на місцеві об'єкти критичної інфраструктури, соціальні установи та житлові будинки.

Розвіддані окупанти використовували для коригування повторних ракетно-артилерійських ударів по населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб, — наголошують в СБУ.

За інформацією слідства, для комунікації зрадник використовував анонімні месенджери, а передачу розвідінформації здійснював у вигляді текстових і аудіоповідомлень, а також електронних координат.

Розуміючи невідворотність покарання за вчинені злочини, обидва фігуранти планували втечу на тимчасово захоплену частину Херсонщини. Для цього вели переговори з окупантами щодо проведення «евакуації». Однак, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисників і затримали їх, — зазначають в СБУ.

В результаті молодшому чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його батьку — за ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.

Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.