На Харківщині засуджено жінку, яка співпрацювала з ворогом під час окупації, фото: Офіс генпрокурора

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Жительку Харківщини, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янщини, визнано винною в колабораціонізмі (ч. 2, ч. 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу) й засуджено до 10 років позбавлення волі. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.

Затримали жінку у листопаді 2022 року. Про це сьогодні, 3 березня повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Доведено, що жінка переїхала з Донецької області до смт Великий Бурлук Куп’янського району. Під час окупації населеного пункту вона активно підтримувала дії рф проти України, — наголошують у прокуратурі.

Зазначається, що під час окупації засуджена: