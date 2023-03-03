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На Харківщині засуджено жінку, яка співпрацювала з ворогом під час окупації, фото: Офіс генпрокурора
Затриману на Харківщині колаборантку засудили до 10 років ув’язнення (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180535-zatrymanu-na-harkivschyni-kolaborantku-zasudyly-do-10-rokiv-uv-yaznennya-foto.htmlРакурс
Жительку Харківщини, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янщини, визнано винною в колабораціонізмі (ч. 2, ч. 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу) й засуджено до 10 років позбавлення волі. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.
Затримали жінку у листопаді 2022 року. Про це сьогодні, 3 березня повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Доведено, що жінка переїхала з Донецької області до смт Великий Бурлук Куп’янського району. Під час окупації населеного пункту вона активно підтримувала дії рф проти України, — наголошують у прокуратурі.
Зазначається, що під час окупації засуджена:
- добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому «управлении образования военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;
- нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання і складала відомості на отримання так званої «матеріальної допомоги» від рф. За свою роботу отримувала 25 тис. російських рублів щомісячно;
- допомагала окупантам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до рф та поширювала прокремлівські наративи. Зокрема, надала інтерв‘ю російським журналістам «первого канала», в якому розповіла, як «з 2014 року чекала на росію».
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