Дождь мешал прямой трансляции с Марса

https://racurs.ua/n183737-pervoy-pryamoy-translyacii-s-marsa-meshal-dojd-na-zemle-video.html

Ракурс

Європейський космічна міжпланетна станція Mars Express, запущена у 2003 році, вчора, 2 червня, з нагоди свого 20-річчя, провела першу у своєму роді пряму трансляцію з околиць Марса на Землю.

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Однак проведенні трансляції періодично заважав дощ на Землі в Іспанії, повідомляє видання Phys.org.

Через велику відстань — приблизно 300 млн км — потрібно було майже 17 хвилин, щоб кожне зображення досягало Землі, і ще хвилина, щоб пройти через наземні станції.

Передача іноді порушувалася через дощову погоду на антені космічного ретранслятора в Іспанії, — зазначає видання. — Тим не менш, було достатньо зображень, щоб порадувати європейських космічних чиновників, які проводили годинну пряму трансляцію.

Початкові зображення показували приблизно одну третину Марса, який поступово збільшувався на кадрах, а потім знову зменшувався, коли космічний корабель обертався навколо планети. На деяких знімках було чітко видно білі хмари.

Якби ви зараз сиділи на борту Mars Express… ось що ви б побачили, — зазначив інженер з експлуатації космічної станції Саймон Вуд. — Зазвичай ми не отримуємо зображення таким чином.

За його словами, зображення та інші дані зазвичай зберігаються на борту станції, а потім передаються на Землю, коли антену космічного корабля можна направити таким чином.

У Європейському космічному агентстві (ESA) зазначають, що кадри цієї трансляції, зроблені майже в режимі реального часу з такої відстані, «досить рідкісні». Так, понад півстоліття тому були прямі трансляції з Міяці в межах програми «Аполлон», в нещодавно — фрагменти прямого ефіру з космічних кораблів, які навмисно врізалися в Місяць і астероїд.

Усі ці місії були досить близько до дому, а інші, що були далі, надіслали, можливо, одне або два зображення майже в режимі реального часу. Коли справа доходить до тривалої прямої трансляції з далекого космосу, це вперше, — наголошується у відповідній заяві ESA.

Джерело: Phys.org