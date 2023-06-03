ВСУ удерживают часть территории Бахмута, фото: «Вечерний Бахмут»

https://racurs.ua/n183740-situaciya-v-bahmute-uslovno-stabilnaya-vagnerovcy-esche-okonchatelno-ne-pokinuli-gorod-malyar.html

Ракурс

У Бахмуті Донецької області ситуація умовно стабільна, південно-західні околиці міста залишаються під контролем Сил оборони України.

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Про це сьогодні, 3 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії, — зазначила вона.

За словами Маляр, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Втім, ворогу не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони. Ситуація несуттєво, але дещо змінюється, — наголосила вона.

Заступник міністра зазначила, що декілька місяців поспіль ворог наступав на сході на чотирьох напрямках — Авдіівському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському, пізніше також періодично активізовувався на Шахтарському та Куп‘янському напрямках.

Вийти за цей час на кордони Донецької Луганської областей ворогу так і не вдалось. Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування, — зазначила Маляр.

За її словами агресор не припиняє обстріли та нанесення авіаударів по всіх напрямках, проте

географія наступальних дій тепер дещо інша: