Ситуація в Бахмуті умовно-стабільна, «вагнерівці» ще остаточно не залишили місто — Малярhttps://racurs.ua/ua/n183740-sytuaciya-v-bahmuti-umovno-stabilna-vagnerivci-sche-ostatochno-ne-zalyshyly-misto-malyar.htmlРакурс
У Бахмуті Донецької області ситуація умовно стабільна, південно-західні околиці міста залишаються під контролем Сил оборони України.
Про це сьогодні, 3 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії, — зазначила вона.
За словами Маляр, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Втім, ворогу не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони. Ситуація несуттєво, але дещо змінюється, — наголосила вона.
Заступник міністра зазначила, що декілька місяців поспіль ворог наступав на сході на чотирьох напрямках — Авдіівському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському, пізніше також періодично активізовувався на Шахтарському та Куп‘янському напрямках.
Вийти за цей час на кордони Донецької Луганської областей ворогу так і не вдалось. Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування, — зазначила Маляр.
За її словами агресор не припиняє обстріли та нанесення авіаударів по всіх напрямках, проте
географія наступальних дій тепер дещо інша:
- на Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг;
- на інших трьох напрямках — Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському — ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно.