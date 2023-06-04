Дроны атаковали российскую авиабазу в Крыму. Фото:

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Атака дронів відбулася на місто Джанкой в тимчасово окупованому Криму.

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Про звуки вибухів у районі міста, біля якого розташована авіабаза російських окупантів, писали в кримських пабліках уночі. Також у соцмережах говорили про ймовірну роботу протиповітряної оборони. Згодом інформацію про атаку БПЛА підтвердила й окупаційна влада. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією так званого радника голови Криму олега крючкова, ППО окупантів збило дрон над Джанкоєм. У кількох приватних будинках внаслідок вибуху повилітали вікна. Як і завжди, окупанти заявили й про відсутність втрат.

У ЗСУ вже відреагували на вибухи в Криму. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону наголосила, що окупований Крим повинен відчувати, що він — Україна.

Нагадаємо, 25 травня вибухи гриміли в районі окупованого Севастополя. Росіяни заявили, що нібито за допомогою стрілецької зброї збили два безпілотних літальних апарати в районі селища Кача Нахімовського району. Ще кілька БПЛА, як стверджували окупанти, були заглушені та посаджені засобами РЕБ.