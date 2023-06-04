По меньшей мере 500 детей убили россияне в Украине. Фото:

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Російська армія вбила в Україні щонайменше 500 дітей.

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Загиблі діти у майбутньому могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Однак вони опинилися в списку невинних жертв через російську агресію. Про це 4 червня президент України Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергій з Новосоленого, якому було всього два дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже не менше 500 наших дітей, — зазначив глава держави.

Президент додав, що точну кількість постраждалих дітей наразі неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.

Зеленський наголосив, що українці повинні вистояти та перемогти в цій війні, щоб захистити життя.

Нагадаємо, ввечері 3 червня російська армія завдала ракетного удару по Підгородненській громаді, що біля Дніпра. Загинула дворічна дитина, ще п’ятеро дітей дістали поранення. Загалом постраждали 22 особи.