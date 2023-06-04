Наслідки обстрілу передмістя Дніпра. Фото: Сергій Лисак

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Російські окупанти ввечері, 3 червня, завдали удару по Підгородненській громаді, що біля Дніпра.

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Обстріл ворога призвів до руйнування будинків, під завалами опинилися люди. Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи. Постраждали 22 людини, з них п’ятеро — діти. З-під завалів також дістали тіло дворічної дівчинки. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Серед поранених є троє хлопців 6, 11 та 15 років, їх стан оцінюється як важкий. Медики госпіталізували 17 осіб. У задовільному стані перебувають дівчата 11 та 17-років.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і заявив, що всі відповідальні росіяни понесуть покарання.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня росіяни атакували Київську область дронами та ракетами. Завдяки професійній роботі української ППО влучань не сталося, проте є постраждалі внаслідок падіння уламків. Зокрема, поранення дістала 11-річна дитина.