Алексей Данилов сделал заявление о потерях ВСУ в Бахмуте. Фото:

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Країна-агресор російська федерація втратила у боях за Бахмут майже 23 тис. вояків за понад шість місяців.

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Водночас військові втрати України у боях за це місто менші, чим в окупантів у 7,5 рази. Україна немає права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже б перемогли. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв’ю італійському виданню Corriere.

З 1 вересня, коли москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 тис. 816 осіб. Наші втрати були у 7,5 рази менші. Ми не маємо права здавати наші міста, — зазначив він.

Загалом рф з першого вересня 2022 року по червень 2023 року втратила понад 160 тис. своїх найманців, солдатів та офіцерів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська федерація втратила в Україні близько 209 тис. 940 окупантів, 3 тис. 837 танків, 7 тис. 512 бойових броньованих машин, 313 літаків та 298 гелікоптерів.

Джерело: Corriere