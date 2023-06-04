Количество сбитых ночью «шахедов» уточнил Генштаб ВСУ

Украинские военные в ночь на 4 июня сбили шесть «шахедов», фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n183769-kolichestvo-sbityh-nochu-shahedov-utochnil-genshtab-vsu.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 червня, атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та іранськими ударними БПЛА «Shahed-136/131».

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У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ наводяться уточнені дані щодо кількості задіяних у цій атаці та ліквідованих безпілотників.

За уточненою інформацією, росіяни запустили:

шість крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири з яких було знищено силами ППО України;

вісім ударних БПЛА Shahed-136/131, з яких сили ППО знищили шість.

Загалом протягом цієї доби ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура, — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, цієї ночі українські прикордонники збили над Сумською та Чернігівською областями три «шахеди».